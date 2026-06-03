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JPNN.com Jabar Olahraga Respons Manajeman Persib Soal Salam Perpisahan Layvin Kurzawa

Respons Manajeman Persib Soal Salam Perpisahan Layvin Kurzawa

Rabu, 03 Juni 2026 – 18:00 WIB
Respons Manajeman Persib Soal Salam Perpisahan Layvin Kurzawa - JPNN.com Jabar
Pesepakbola asal Prancis Layvin Kurzawa. Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Layvin Kurzawa telah menyampaikan salam perpisahan kepada Persib Bandung dan Bobotoh melalui media sosial pribadinya.

Unggahan tersebut memicu spekulasi kepergian Layvin Kurzawa, setelah hanya setengah musim berseragam biru.

Menanggapi hal itu, manajemen Persib akhirnya buka suara. Meski belum memberikan kepastian terkait masa depan Kurzawa, Persib memastikan masih melakukan pembahasan internal sebelum mengambil keputusan final.

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Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan mengatakan, kontrak mantan pemain Paris Saint-Germain (PSG) itu memang hanya berdurasi lima bulan atau hingga akhir musim 2025/26.

"Kurzawa ya karena memang kontraknya kan hanya 5 bulan, setengah musim. Dan memang sekarang masih sebetulnya diskusi juga masih berjalan terus dengan Igor," kata Adhitia saat diwawancarai di Gedung DPRD Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).

Pernyataan tersebut mengisyaratkan peluang Kurzawa untuk bertahan belum sepenuhnya tertutup. Persib disebut masih menunggu pembahasan bersama pelatih kepala, Igor Tolic, sebelum menentukan komposisi skuad musim depan.

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Meski demikian, Adhitia menegaskan manajemen sangat menghargai dedikasi Kurzawa selama berada di Bandung. Menurutnya, pemain berusia 33 tahun itu memberikan dampak yang jauh lebih besar dibanding sekadar performa teknis di atas lapangan.

"Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Kurzawa gitu ya atas kontribusinya di 5 bulan ini," ujarnya.

Layvin Kurzawa berpamitan kepada Bobotoh, tetapi Persib Bandung belum memastikan masa depannya. Keputusan final menunggu pembahasan dengan Igor Tolic.
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