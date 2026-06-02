FIFA Matchday Women's Series di Bandung, Timnas Singapura Kantongi Kekuatan Indonesia

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Timnas Putri Singapura mulai memanaskan persaingan jelang menghadapi Timnas Putri Indonesia dalam ajang FIFA Matchday Women's Series 2026 di Bandung.

Penyerang andalan Singapura, Danelle Tan, mengaku antusias menghadapi Indonesia yang sudah menjadi lawan familiar bagi timnya dalam beberapa tahun terakhir.

"Ya, saya rasa kami sangat bersemangat. Kami sudah sering bertandingan melawan Indonesia, jadi mereka adalah lawan yang sangat tidak asing. Selalu menyenangkan menguji kemampuan kami melawan Indonesia dan melihat sejauh mana perkembangan kami," kata Danelle dalam konferensi pers pramatch di Kota Bandung, Selasa (2/6/2026).

Pemain yang merumput di luar negeri itu menilai laga melawan Indonesia akan menjadi ujian penting bagi Singapura yang kini memasuki era baru di bawah pelatih Mihoko Ishida.

Menurut Danelle, skuad berjuluk Lionesses tersebut tengah beradaptasi dengan ide permainan baru yang dibawa sang pelatih.

"Ini akan menjadi pertandingan internasional pertama kami di bawah pelatih baru. Kami telah berlatih keras dan mencoba menerapkan ide-ide serta gaya bermain baru. Kami ingin melihat bagaimana hasil latihan itu bisa diterapkan saat menghadapi Indonesia dan Kamboja," ucapnya.

Meski cukup mengenal karakter permainan Garuda Pertiwi, Danelle menegaskan fokus utama timnya tetap pada peningkatan performa sendiri.

"Saya pribadi mungkin sudah bermain melawan Indonesia lebih dari lima kali. Namun, kami lebih fokus kepada diri kami sendiri. Fokus saya adalah bagaimana saya bisa tampil lebih baik, siapa pun lawannya," jelasnya.