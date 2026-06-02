Pelatih Timnas Putri Indonesia Antusias Hadapi Singapura di Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Timnas Putri Indonesia akan melawan Singapura dalam turnamen FIFA Women's Matchday Juni 2026 bertajuk Garuda Championship Series. Pertandingan persahabatan ini digelar di Stadion Arcamanik, Kota Bandung, pada Rabu (3/6/2026).

Pelatih Timnas Indonesia, Satoru Mochizuki mengaku sudah melakukan sejumlah persiapan menjelang pertandingan nanti. Laga ini akan jadi tolak ukurnya, mengingat skuad inti baru saja terbentuk.

"Kalau untuk persiapan tersendiri, kami sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah siap. Jadi kalau ekspekstasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain," kata Satoru dalam konferensi pers pramatch di Kota Bandung, Selasa (2/6).

Satoru berharap, 26 pemain yang tergabung dalam skuad inti Garuda Pertiwi bisa lebih berkembang lagi dengan turnamen internasional ini.

"Harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini diberikan," ucap dia.

Juru taktik asal Jepang itu mengungkapkan, pertandingan internasional ini bagus untuk perkembangan sepak bola putri di Indonesia. Dia pun tidak mau menyepelekan Timnas Singapura, yang menurutnya, punya pelatih berkompeten.

Baca Juga: Respons Manajemen Persib soal Sanksi FIFA

"Saya sangat excited terhadap pertandingan ini karena pelatihnya juga teman baik saya. Karena pelatihnya juga bagus, jadi pasti kami sangat berhati-hati," ujarnya.

"Untuk sekarang, pastinya mereka akan bermain sepak bola seperti apa karena baru juga, jadi kami belum tahu akan bermain seperti apa pastinya. Dan Indonesia juga pastinya dalam fase yang terus berkembang sepak bola putri Indonesia. Maka dari itu, kami juga dengan melalui pertandingan melawan Singapura, harapannya kami terus bisa berkembang lebih baik lagi," sambungnya.