JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Persib Wakili Indonesia di ACC Shopee Cup 2026/27

Persib Wakili Indonesia di ACC Shopee Cup 2026/27

Senin, 01 Juni 2026 – 19:00 WIB
Persib Wakili Indonesia di ACC Shopee Cup 2026/27 - JPNN.com Jabar
Skuad Persib Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung kembali mendapatkan kepercayaan untuk mewakili Indonesia di level internasional, pada ajang ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/27 bersama Borneo FC.

Maung Bandung berkesempatan tampil di ajang internasional setelah menutup musim 2025/26 sebagai juara BRI Super League, sedangkan Borneo finis sebagai runner-up kompetisi domestik.

Penetapan tersebut mengacu pada regulasi resmi ASEAN Club Championship yang menetapkan peringkat pertama dan kedua kompetisi kasta tertinggi masing-masing negara sebagai peserta turnamen.

Baca Juga:

Keikutsertaan Persib di kompetisi antarklub Asia Tenggara ini menjadi kelanjutan dari perjalanan klub yang dalam beberapa musim terakhir terus menunjukkan konsistensi prestasi, baik di tingkat nasional maupun regional.

ASEAN Club Championship menghadirkan tantangan sekaligus kesempatan bagi klub-klub terbaik di kawasan Asia Tenggara untuk saling mengukur kualitas, memperluas eksposur, serta memperkuat posisi kompetisi regional yang semakin kompetitif dari tahun ke tahun.

Drawing kompetisi sendiri dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 5 Juni 2026.

Baca Juga:

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menyambut positif kepercayaan yang diberikan kepada Persib untuk kembali mewakili Indonesia di level Asia Tenggara.

"Merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi Persib untuk kembali mendapatkan kesempatan mewakili Indonesia di kompetisi regional. Kami memahami bahwa ketika membawa nama Persib di level internasional, yang kami wakili bukan hanya klub, tetapi juga sepak bola Indonesia, masyarakat Bandung, Jawa Barat, dan jutaan Bobotoh yang selalu memberikan dukungan di mana pun berada," kata Adhitia dalam keterangannya, Senin (1/6/2026).

Persib Bandung kembali mewakili Indonesia di ASEAN Club Championship 2026/27 setelah menjuarai BRI Super League 2025/26.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib borneo fc juara liga 1 bos persib pt persib bandung bermartabat bri super league asean club championship acc shopee cup

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU