Petaka untuk Sang Juara, FIFA Larang Persib Daftarkan Pemain Baru

Sabtu, 30 Mei 2026 – 13:30 WIB
Skuad Persib Bandung mengangkat trofi seusai keluar sebagai kampiun Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kabar kurang menggembirakan datang dari Persib Bandung setelah sukses menorehkan sejarah dengan menjuarai Super League 2025/26.

Klub berjuluk Maung Bandung itu dijatuhi sanksi oleh FIFA berupa larangan mendaftarkan pemain baru.

Informasi tersebut tercantum dalam daftar FIFA Registration Bans yang diumumkan melalui situs resmi FIFA.

Dilihat JPNN, Sabtu (30/5/2026), sanksi terhadap Persib mulai berlaku sejak 29 Mei 2026 dengan status until lifted atau berlaku hingga ada pencabutan dari FIFA.

Larangan tersebut berlaku untuk seluruh tim putra Persib, baik level senior atau kelompok usia.

Sanksi ini menjadi pukulan telak bagi Persib yang baru saja mengukir prestasi gemilang dengan meraih tiga gelar juara liga secara beruntun.

Kondisi tersebut berpotensi menghambat langkah Persib dalam mempersiapkan tim menghadapi musim depan.

Pasalnya, mereka tidak dapat mendaftarkan pemain baru selama sanksi masih diberlakukan.

