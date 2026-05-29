Raih 16 Medali Fornas 2025, Pegiat Olahraga KORMI Depok Terima Uang Bonus

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memberikan apresiasi kepada para pegiat olahraga masyarakat yang berhasil meraih prestasi dalam Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) 2025 di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Apresiasi tersebut diberikan langsung oleh Wali Kota Depok, Supian Suri melalui penyerahan uang kadedeh.

Supian Suri mengucapkan selamat kepada seluruh atlet dan pegiat olahraga yang telah berjuang membawa nama Kota Depok di ajang nasional.

“Terima kasih atas semua ikhtiar yang dilakukan sehingga mendapatkan apresiasi dan prestasi,” ucap Supian dikutip Jumat (29/5/2026).

Dia juga memberikan semangat kepada peserta yang belum berhasil meraih medali agar tetap aktif berolahraga dan tidak berkecil hati.

“Buat yang belum berhasil meraih prestasi, jangan putus asa. Karena tujuan utamanya sehat dan bergembira, bukan untuk berprestasi. Prestasi itu bonus dari ikhtiar maksimal yang kita laksanakan,” terangnya.

Supian Suri turut menyampaikan apresiasi kepada Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Depok, yang selama ini terus mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat melalui olahraga.

“Atas nama Pemerintah Kota Depok, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada KORMI dan KONI yang terus memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat Kota Depok,” terangnya.