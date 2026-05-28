Bos Persib Pastikan Bojan Hodak Tak Akan Latih Klub Lain

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Manajemen PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) memastikan mantan pelatih Bojan Hodak akan mengisi posisi Shareholder Group Technical Advisor atau Penasihat Teknis.

Posisi tersebut membuatnya masih terlibat dalam arah teknis dan pengembangan Persib ke depan.

Komisaris Persib, Umuh Muchtar mengatakan, kondisi kesehatan pelatih jadi pertimbangan Hodak meninggalkan kursi pelatih.

Selama tiga musim, Hodak mampu mengembalikan kejayaan tim berjuluk Maung Bandung. Gelar hattrick juara dan penghargaan Best Coach atau Pelatih Terbaik Liga 1 tiga musim berturut-turut jadi pencapaian akhir Hodak di Persib.

Kini, setelah menyelesaikan tugasnya, Hodak memilih untuk fokus pada pemulihan kesehatan dan kumpul bersama keluarganya.

"Alasannya memang ingin fokus pada kesehatan, dan untuk mengurus keluarga, anaknya juga masuk perguruan tinggi," kata Umuh di Bandung, Kamis (28/5/2026).

"Kami memang menyesali, sakit dengan ditinggalnya pelatih terbaik di Persib, apalagi dia membawa hattrick," lanjutnya.

Kata Umuh, Hodak tetap ada di belakang Persib dan tidak akan melatih klub mana pun.