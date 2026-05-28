JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Bos Persib Pastikan Bojan Hodak Tak Akan Latih Klub Lain

Bos Persib Pastikan Bojan Hodak Tak Akan Latih Klub Lain

Kamis, 28 Mei 2026 – 20:00 WIB
Bos Persib Pastikan Bojan Hodak Tak Akan Latih Klub Lain - JPNN.com Jabar
Mantan Pelatih Persib, Bojan Hodak. Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Manajemen PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) memastikan mantan pelatih Bojan Hodak akan mengisi posisi Shareholder Group Technical Advisor atau Penasihat Teknis.

Posisi tersebut membuatnya masih terlibat dalam arah teknis dan pengembangan Persib ke depan.

Komisaris Persib, Umuh Muchtar mengatakan, kondisi kesehatan pelatih jadi pertimbangan Hodak meninggalkan kursi pelatih.

Baca Juga:

Selama tiga musim, Hodak mampu mengembalikan kejayaan tim berjuluk Maung Bandung. Gelar hattrick juara dan penghargaan Best Coach atau Pelatih Terbaik Liga 1 tiga musim berturut-turut jadi pencapaian akhir Hodak di Persib.

Kini, setelah menyelesaikan tugasnya, Hodak memilih untuk fokus pada pemulihan kesehatan dan kumpul bersama keluarganya.

"Alasannya memang ingin fokus pada kesehatan, dan untuk mengurus keluarga, anaknya juga masuk perguruan tinggi," kata Umuh di Bandung, Kamis (28/5/2026).

Baca Juga:

"Kami memang menyesali, sakit dengan ditinggalnya pelatih terbaik di Persib, apalagi dia membawa hattrick," lanjutnya.

Kata Umuh, Hodak tetap ada di belakang Persib dan tidak akan melatih klub mana pun.

Bojan Hodak tidak akan melatih klub lain setelah meninggalkan posisinya sebagai pelatih kepala Persib Bandung. Ini peran barunya.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib pt pbb pelatih persib pelatih persib mundur bojan hodak pelatih terbaik igor tolic penasihat tim

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU