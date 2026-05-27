Tinggalkan Kursi Pelatih, Bojan Hodak Masih Bersama Persib

Bojan Hodak Masih Bersama Persib

Rabu, 27 Mei 2026 – 15:45 WIB
Bojan Hodak saat masih bertugas sebagai Pelatih Persib Bandung musim 2024 - 2026. Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Era emas Persib Bandung bersama pelatih Bojan Hodak resmi berakhir. Setelah mempersembahkan tiga gelar liga beruntun dan membawa Maung Bandung mencetak sejarah hattrick sekaligus meraih bintang kelima, Hodak memutuskan berhenti sebagai pelatih kepala.

Keputusan itu diumumkan hanya beberapa hari setelah pesta Super League 2025/26. Meski meninggalkan kursi pelatih, juru racik asal Kroasia tersebut memastikan dirinya tidak benar-benar berpisah dengan Persib.

Hodak tetap berada di dalam struktur klub dengan jabatan baru sebagai Technical Advisor di Shareholders Group.

Posisi tersebut membuatnya masih terlibat dalam arah teknis dan pengembangan Persib ke depan.

"Saya perlu istirahat sejenak karena alasan pribadi, tetapi saya akan tetap berada di sini (Persib) untuk membantu," kata Hodak dalam keterangannya, Rabu (27/5/2026).

Sejak datang ke Bandung, Hodak tidak hanya menghadirkan trofi. Dia juga berhasil mengubah kultur kerja tim, membangun disiplin, hingga membentuk mental juara di skuad Persib.

Di bawah kepemimpinannya, Persib menjelma menjadi tim paling konsisten dalam tiga musim terakhir.

Dia pun menegaskan kontribusinya untuk Persib belum selesai meski kini tidak lagi berada di pinggir lapangan.

Begini kata-kata Bojan Hodak setelah melepas kursi kepala pelatih Persib Bandung. Bobotoh harap disimak.
