JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Penunjukkan Igor Tolic Sebagai Pelatih Persib atas Rekomendasi Bojan Hodak

Penunjukkan Igor Tolic Sebagai Pelatih Persib atas Rekomendasi Bojan Hodak

Selasa, 26 Mei 2026 – 16:25 WIB
Penunjukkan Igor Tolic Sebagai Pelatih Persib atas Rekomendasi Bojan Hodak - JPNN.com Jabar
Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar, saat memberi keterangan soal pengunduran diri Bojan Hodak dari kursi pelatih kepala di Graha Persib, Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Selasa (26/5/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bojan Hodak menunjuk langsung Igor Tolic untuk menggantikannya sebagai pelatih kepala yang baru di klub Persib Bandung.

Selama dua musim bersamanya sebagai asisten, Igor banyak membantu Hodak dalam hal menyusun strategi hingga memilih pemain. Keputusan Hodak mewariskan legacy kepada Igor pun diterima dengan baik oleh manajemen PT Persib Bandung Bermartabat.

Komisaris Persib, Umuh Muchtar mengatakan, selepas konvoi juara, Bojan Hodak menyampaikan kepada Glenn Sugita selaku pemilik tim, untuk tidak melanjutkan tugasnya sebagai pelatih.

Baca Juga:

"Kemarin setelah juara baru bicara (akan mundur). Dia sampai berkaca-kaca bicara depan saya. Dia tidak berani mau menyampaikan mau mundur," kata Umuh dalam konferensi pers di Graha Persib, Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Selasa (26/5/2026).

Setelah mengumumkan pengunduran dirinya, Bojan Hodak lantas merekomendasikan Igor Tolic untuk menggantikannya. Igor sendiri bukan wajah baru dalam skuad Persib.

Igor sudah mengenal kultur sepak bola Indonesia dan tinggal melanjutkan apa yang sudah dilakukan Hodak selama ini.

Baca Juga:

Menurut Umuh, penunjukkan Igor Tolic sebagai pelatih baru pun bukan tanpa alasan. Manajemen menilai, sosok Igor setara dengan Hodak dari segi kualitas.

"Beliau klasternya hampir sama (dengan Bojan Hodak), jadi diberikan kesempatan sama Bojan. Daripada mencari pelatih luar, dan Igor tidak jauh dengan Bojan, mereka sudah lama bersahabat, jadi enak," jelasnya.

Igor Tolic dipercaya menggantikan Bojan Hodak di Persib. Manajemen menilai kualitasnya setara dan pemain sudah cocok dengannya.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib umuh muchtar pelatih persib pelatih baru persib asisten pelatih persib komisaris persib bojan hodak igor tolic

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU