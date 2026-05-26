Manajemen Ungkap Alasan Bojan Hodak Mundur sebagai Pelatih Persib

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bojan Hodak resmi mundur dari kursi pelatih kepala Persib Bandung. Pengumuman ini disampaikan secara resmi oleh manajemen yang diwakili oleh Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar dalam konferensi pers di Graha Persib, Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Selasa (26/5/2026).

Setelah tiga musim menukangi Persib sebagai pelatih, Hodak mengakhiri tugasnya dengan manis. Hattrick gelar juara dipersembahkan pelatih asal Kroasia itu untuk Bobotoh.

Umuh mengatakan, menjelang akhir musim 2025/26, manajemen intens berkomunikasi dengan Hodak membahas perihal kontrak baru. Sampai akhirnya, Hodak memutuskan untuk tidak melanjutkan kontraknya dan memilih untuk mundur.

"Kemarin Pak Glenn (Sugita), sudah bicara panjang dengan saya bahwa untuk pelatih Persib musim 2026/2027 telah resmi Bojan Hodak mengundurkan diri," kata Umuh.

Menurut Umuh, Bojan Hodak menyampaikan pengunduran dirinya secara baik dan alasan yang bisa diterima. Faktor kesehatan pelatih berusia 55 tahun itu disebut jadi faktor utama.

"Bojan Hodak mengundurkan diri secara baik. Alasannya jelas dan kami bisa mengerti," ujarnya.

Tiga tahun bersama Persib, kata Umuh, Hodak kerap bolak-balik dalam dan luar negeri untuk urusan kesehatan. Maka dari itu, setelah menyelesaikan tugasnya, Hodak memutuskan untuk fokus pemulihan kesehatan.

"Bojan ini sering bolak-balik kontrol karena dia sakit, sering sakit. Selain itu, dia juga akan fokus untuk anaknya masuk perguruan tinggi, tetapi tetap tidak akan lepas dari Persib," jelasnya.