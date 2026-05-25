Persib Bandung Juara Liga Indonesia, DPRD Jabar Dorong Pembinaan Atlet Muda Sepak Bola

jabar.jpnn.com, BOGOR - Keberhasilan Persib Bandung menjuarai Super League Indonesia musim 2025-2026 disambut meriah oleh bobotoh di berbagai daerah di Jawa Barat.

Euforia kemenangan bahkan dirasakan oleh kalangan legislatif, salah satunya Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Fetty Anggraendini.

Fetty menilai Persib sebagai klub sepak bola nasional yang memiliki prestasi luar biasa setelah kembali meraih gelar juara Super League Indonesia.

Menurutnya, pencapaian tersebut semakin bersejarah karena Persib berhasil mencatatkan tiga gelar juara secara berturut-turut.

“Persib merupakan klub yang luar biasa. Mereka baru saja menorehkan sejarah dengan meraih tiga kali juara secara beruntun. Semoga musim depan Persib kembali menjadi juara,” ujar Fetty, Senin (25/5/2025).

Menurut Fetty, keberhasilan Persib diharapkan dapat menjadi motivasi bagi klub-klub sepak bola lain di Jawa Barat untuk terus berkembang dan mencetak prestasi.

Ia berharap kota dan kabupaten di Jawa Barat mampu melahirkan klub-klub baru yang dapat membanggakan masyarakat daerah masing-masing.

Ia juga menilai Persib telah menjadi simbol kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Hal itu terlihat dari antusiasme ratusan ribu bobotoh yang turun ke jalan untuk merayakan kemenangan, terutama di pusat Kota Bandung.