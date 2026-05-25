Bojan Hodak Sampaikan 'Nasib' Pemain Persib untuk Musim Depan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung resmi mengakhiri musim kompetisi BRI Super League 2025/26 dengan manis.

Keluar sebagai juara Liga Super Indonesia, dengan nilai 79 poin.

Dengan pencapaian positif ini, banyak Bobotoh yang sudah menanti ihwal nasib skuad juara ini untuk musim depan.

Apalagi, Maung Bandung akan kembali bertarung di kompetisi Asia, AFC Champions League Two (ACL 2).

Pelatih Persib, Bojan Hodak membocorkan rencana untuk skuadnya musim depan tidak akan banyak dilakukan perubahan.

Mayoritas pemain-pemain yang sudah bersama Persib, masih akan bertahan.

"Mayoritas dari mereka, mungkin 80 persen akan bertahan," kata Hodak saat ditemui di Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Senin (25/5/2026).

Hodak menjelaskan, posisi akhir Persib di musim ini menandakan sebuah perbaikan.