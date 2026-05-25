Bos Persib Sebut Pemain Trauma Konvoi Juara: Tidak Sesuai Rencana

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Kegiatan mancing bersama warga, yang digelar di kediaman Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umuh Muchtar, di Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, batal dihadiri pemain.

Kegiatan tersebut dalam rangka perayaan Persib Bandung kembali meraih gelar juara BRI Super League 2025/26.

Awalnya, acara ini bakal dihadiri para pemain dan staf pelatih Persib. Sebanyak dua ton ikan dan panggung hiburan, sudah disiapkan pria yang akrab dipanggil Haji Umuh itu.

Sejak pagi hari, warga di sekitar kediaman Umuh Muchtar sudah menunggu menanti kedatangan Marc Klok cum suis.

Pengamanan kedatangan pun dilakukan jajaran Polres Sumedang, memastikan rombongan bisa tiba dengan lancar di Sumedang.

Namun, hingga sore hari tidak ada satu pun pemain yang datang.

Umuh mengatakan, para pemain masih kelelahan pasca konvoi yang dilakukan pada Minggu (24/5/2026).

Karena itu, dia hanya mengajak skuad untuk makan bersama, tanpa datang ke kediaman Haji Umuh.