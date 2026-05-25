Starbucks Run 2026 Jadi Ruang Komunitas dan Kampanye Gaya Hidup Aktif

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Equity Life Indonesia mendukung penyelenggaraan Starbucks Run 2026 dengan menjadi Official Insurance Partner dalam ajang lari tersebut.

Keterlibatan Equity Life Indonesia dinilai menjadi bagian dari tren kolaborasi antara perusahaan dengan kegiatan olahraga dan gaya hidup sehat yang belakangan semakin berkembang di Indonesia.

Mengusung tema 'Start with Starbucks, Enjoy Your Joyney', Starbucks Run 2026 digelar dalam rangka perayaan 24 tahun Starbucks Indonesia di Tanah Air.

Ajang tersebut tidak hanya menghadirkan kegiatan olahraga, tetapi juga menjadi ruang interaksi komunitas dan masyarakat yang memiliki minat terhadap gaya hidup aktif.

Chief Business Officer Equity Life Indonesia Dewi Puri Mayang Anten mengatakan pihaknya melihat kegiatan olahraga seperti fun run menjadi sarana positif untuk membangun pola hidup sehat di tengah masyarakat.

Menurut dia, perusahaan ingin hadir memberikan dukungan sekaligus perlindungan bagi para peserta selama kegiatan berlangsung.

"Kami melihat semakin banyak masyarakat yang mulai menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup. Karena itu, kami mendukung kegiatan seperti Starbucks Run 2026 agar peserta dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman," kata Dewi dalam keterangannya, Senin (25/5/2026).

Selain memberikan perlindungan selama acara berlangsung, Equity Life Indonesia juga menghadirkan sejumlah aktivitas interaktif di area booth yang dapat diikuti para peserta.