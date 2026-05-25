JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Pemkot Bandung Tak Anggarkan Bonus Persib Juara, Farhan: Pak Gubernur Sudah Kasih

Pemkot Bandung Tak Anggarkan Bonus Persib Juara, Farhan: Pak Gubernur Sudah Kasih

Senin, 25 Mei 2026 – 14:01 WIB
Pemkot Bandung Tak Anggarkan Bonus Persib Juara, Farhan: Pak Gubernur Sudah Kasih - JPNN.com Jabar
Ratusan ribu masyarakat memenuhi Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, dalam perayaan juara Persib Bandung, Minggu (24/5/2026). Foto: Diskominfo Jawa Barat

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengungkapkan, pemerintah daerah tidak menyiapkan bonus khusus atas keberhasilan Persib Bandung kembali meraih juara BRI Super League 2025/26.

Bonus untuk pemain, kata Farhan, diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) sebesar Rp1 miliar.

"Tidak ada (bonus) hehe, tapi pak gubernur kasihnya Rp1 miliar," kata Farhan di Bandung, Senin (25/5/2026).

Baca Juga:

Para pemain dan staf pelatih pada Minggu (24/5) kemarin melaksanakan konvoi juara dari Gedung Sate hingga Pendopo Kota Bandung.

Namun, jalannya pawai tidak berjalan lancar karena membeludaknya Bobotoh yang memenuhi area jalan yang dilintasi iring-iringan.

Farhan mengatakan, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sempat membukakan jalan untuk kendaraan iring-iringan, sehingga para pemain bisa segera tiba di titik akhir.

Baca Juga:

"Saya juga berterima kasih pada pak gubernur karena membuka jalan," ucap dia.

Sementara itu, Dedi Mulyadi memberikan bonus Rp1 miliar bagi Persib Bandung usai menjadi juara Super League.

Persib Bandung diguyur bonus Rp1 miliar oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, setelah kembali menjadi juara Super League 2025/26.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib wali kota bandung gubernur jawa barat muhammad farhan dedi mulyadi persib juara bonus pemain bonus persib hattrick persib hattrick juara

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU