Pemkot Bandung Tak Anggarkan Bonus Persib Juara, Farhan: Pak Gubernur Sudah Kasih

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengungkapkan, pemerintah daerah tidak menyiapkan bonus khusus atas keberhasilan Persib Bandung kembali meraih juara BRI Super League 2025/26.

Bonus untuk pemain, kata Farhan, diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) sebesar Rp1 miliar.

"Tidak ada (bonus) hehe, tapi pak gubernur kasihnya Rp1 miliar," kata Farhan di Bandung, Senin (25/5/2026).

Para pemain dan staf pelatih pada Minggu (24/5) kemarin melaksanakan konvoi juara dari Gedung Sate hingga Pendopo Kota Bandung.

Namun, jalannya pawai tidak berjalan lancar karena membeludaknya Bobotoh yang memenuhi area jalan yang dilintasi iring-iringan.

Farhan mengatakan, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sempat membukakan jalan untuk kendaraan iring-iringan, sehingga para pemain bisa segera tiba di titik akhir.

"Saya juga berterima kasih pada pak gubernur karena membuka jalan," ucap dia.

Sementara itu, Dedi Mulyadi memberikan bonus Rp1 miliar bagi Persib Bandung usai menjadi juara Super League.