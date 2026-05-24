Bojan Hodak Bongkar Kunci Persib Juara Super League: Banyak Faktor Keberuntungan!

Minggu, 24 Mei 2026 – 20:30 WIB
Pelatih Persib, Bojan Hodak. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung untuk ketiga kalinya kembali meraih gelar juara BRI Super League 2025/26. Kampiun itu didapat skuad Maung Bandung sejak musim 2024.

Selain Persib, Bojan Hodak juga mendapatkan hattrick sebagai Best Coach atau Pelatih Terbaik Liga 1.

Musim ini, juru taktik asal Kroasia itu menyingkirkan dua nama pelatih asing yang masuk nominasi, yakni Fabio Lefundes (Borneo FC Samarinda) dan Paul Munster (Bhayangkara Presisi Lampung FC).

Hodak enggan jemawa dengan pencapaian yang berhasil dia raih. Tangan dinginnya mampu membawa Persib kembali berjaya di tingkat nasional hingga Asia.

Dengan tetap rendah hati, Hodak menuturkan, hasil yang diraih timnya hari ini ada banyak faktor keberuntungan.

Selama dua musim pertama, dia membawa timnya mendapatkan juara dengan susunan pemain warisan Luis Milla.

Musim 2026, Hodak benar-benar merombak skuadnya. Total ada 14 pemain yang dilepas Persib, dan menggantinya dengan yang baru.

18 penggawa baru datang, mereka beradaptasi, dan langsung menjadi juara di musim pertamanya berseragam biru.

