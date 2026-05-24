Seusai Meraih Hattrick Juara, Manajemen Bocorkan Komposisi Skuad untuk Musim Depan

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung kembali menorehkan prestasi dengan gelar juara Super League berturut-turut sejak musim 2024.

Gelar juara hattrick didapat Persib setelah bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5/2026) malam.

Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan mengatakan, gelar juara ini adalah sejarah baru di sepak bola Indonesia.

"Alhamdulillah, tahun ini kami bisa juara kembali dan tahun ini sejarah baru hattrick dan menjadi tim pertama yang lima bintang, Alhamdulillah," kata Adhitia saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Minggu (24/5).

Adhitia mengungkapkan, kunci sukses Persib bisa kembali meraih gelar juara adalah konsistensi.

Seluruh pemain, staf pelatih, hingga official, saling mendukung agar Persib bisa menorehkan prestasi yang lebih tinggi.

"Konsistensi, selain konsistensi yang paling penting kita selalu juara babarengan, semua komponen mendukung tim, pemain, pelatih, manajemen, Bobotoh, instansi mendukung dan kita juara babarengan, ini yang jadi kunci Persib juara," jelasnya.

Menurutnya, pelatih dan pemain masih menikmati momen juara ini.