Respons Bojan Hodak Setelah Sukses Mencetak Sejarah Bersama Persib Bandung

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung mencetak sejarah di Liga Indonesia, setelah kembali meraih juara ketiga berturut-turut sejak tahun 2024.

Gelar juara hattrick ini jadi yang pertama di Super League.

Maung Bandung—julukan Persib—menyegel gelar juara, setelah bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Tidak ada satu pun gol yang tercipta, pertandingan berjalan ketat, tetapi tuan rumah bisa memastikan diri menjadi kampiun Liga Super Indonesia.

Sejarah yang dibuat Persib, tidak terlepas dari peran Bojan Hodak selaku pelatih.

Datang di pertengahan musim 2024, pelatih asal Kroasia itu mampu mengangkat Persib yang saat itu terpuruk di papan bawah klasemen.

Tanpa banyak merombak pemain racikan pelatih lama, Luis Milla, di musim pertamanya Hodak berhasil membawa Persib meraih juara setelah satu dekade penantian.

Hodak mengatakan, tidak ada yang dipikirkan selepas hattrick juara yang dia berikan untuk Bobotoh.