Daftar Lengkap Peraih Penghargaan BRI Super League 2025/2026

jabar.jpnn.com, BANDUNG - I.League mengumumkan daftar peraih penghargaan BRI Super League 2025/26.

Musim ini, Persib Bandung kembali keluar sebagai juara Super League. Hasil imbang 0 - 0 saat menghadapi Persijap Jepara, mengunci juara pasukan Bojan Hodak untuk yang ketiga kalinya sejak tahun 2024.

Persib mencatat total 79 poin dari 34 laga yang dijalani musim ini.

Finis sebagai runner-up musim ini adalah Borneo FC Samarinda yang juga mengoleksi 79 poin. Pesut Etam kalah head to head dari Persib.

Tidak hanya memberikan penghargaan untuk sang juara, I.League selaku operator kompetisi juga memberikan penghargaan untuk individu serta tim fair play

Best Player

Untuk gelar pemain terbaik alias Best Player jatuh pada pemain andalan Borneo FC Samarinda, Mariano Peralta.

Peran dan kontribusi besar pemain asal Argentina itu terasa sangat nyata dengan 34 penampilannya musim ini dan menyumbang 20 gol dengan 14 assist.