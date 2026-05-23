Cetak Sejarah Baru, Persib Bandung Sukses Kunci Gelar Hattrick Juara Liga Indonesia

Sabtu, 23 Mei 2026 – 20:30 WIB
Flare memenuhi stadion setelah Persib Bandung memastikan diri keluar sebagai juara Super League 2025/26 pada pertandingan pekan ke-34 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (24/5/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung keluar sebagai kampiun BRI Super League 2025/26.

Hasil ini didapat setelah Persib bermain imbang tanpa gol di laga terakhir melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5/2026).

Peluit panjang tanda dimulainya pertandingan, Persib Bandung langsung menggempur pertahanan Persijap Jepara.

Beckham Putra yang diplot sebagai kapten pada laga pamungkas ini, mengambil inisiatif serangan dengan membuat peluang demi peluang.

Di menit ke-4, Thom Haye memberi tekanan lebih awal dengan menusuk pertahanan lawan.

Dengan meliak-liuk, Haye coba menekan lawan, tetapi bola yang ditendang melambung di atas mistar gawang.

Maung terus memberi tekanan, menit 20 winger Berguinho hampir mencetak gol setelah menerima umpan dari rekannya.

Namun, tendangan Berguinho tidak mengarah ke gawang, dan hanya menyamping.

Persib Bandung kembali keluar sebagai juara BRI Super League 2025/26 setelah bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara.
