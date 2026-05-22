Federico Barba Singgung Rencana Konvoi Juara: Kami Perlu Fokus ke Pertandingan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bek Persib, Federico Barba, meminta seluruh pihak, termasuk Bobotoh dan manajemen, untuk melupakan euforia juara, sebelum liga berakhir.

Maung Bandung masih menyisakan satu pertandingan terakhir melawan Persijap Jepara. Laga penentuan ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5/2026) sore,

Apabila Persib bisa mengalahkan Persijap, maka gelar juara dipastikan sudah di tangan. Hal berbeda justru terjadi bila Maung menelan kekalahan.

Di tengah situasi ini, manajemen PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) hingga pemerintah daerah justru sesumbar membuat rencana konvoi Persib juara.

Barba mengatakan, euforia berlebih ini seharusnya tidak terjadi. Masih ada Persijap yang harus mereka taklukkan.

"Saya sangat setuju dengan pelatih. Saya tidak merasakan antusiasme ini karena kami belum mencapai apa pun. Jadi, saya sangat fokus pada pertandingan ini," kata Barba dalam konferensi pers pralaga di Stadion GBLA, Jumat (22/5).

Penggawa asal Italia itu menuturkan, perjuangan Persib sebentar lagi berakhir. Sampai dengan pekan ke-32, Persib berhasil mengumpulkan 78 poin dengan 24 kali menang, enam seri, dan tiga kekalahan.

Dengan hasil tersebut, Barba meminta untuk tetap menjaga fokus pemain dengan tidak membicarakan konvoi juara.