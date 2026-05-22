Bojan Hodak Sampaikan Kondisi Terkini Pemain Persib

Jumat, 22 Mei 2026 – 18:15 WIB
Pelatih Persib, Bojan Hodak, dan pemain Federico Barba, dalam konferensi pers pralaga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (22/5/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung dipastikan dalam kondisi siap tempur menghadapi Pesijap Jepara di laga terakhir BRI Super League 2025/26 menghadapi Persijap Jepara.

Pertandingan besok malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) menjadi penting karena menentukan nasib Persib di akhir musim ini.

Maung Bandung tinggal selangkah lagi mengunci gelar juara ketiga berturut-turut. Syaratnya, pasukan Bojan Hodak itu harus bisa mengalahkan Persijap Jepara atau minimal bermain dengan skor imbang.

Hodak mengatakan, hampir seluruh pemain Persib dalam kondisi fit jelang pertandingan. Hanya beberapa penggawa yang dipastikan absen karena cedera atau akumulasi kartu.

"Semua pemain siap, kecuali mungkin (Layivin) Kurzawa yang masih dalam proses pemulihan cedera. Kemudian, Marc (Klok) mendapatkan kartu kuning di Makassar, sehingga terkena akumulasi," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga, Jumat (22/5).

Lebih lanjut, juru taktik asal Kroasia itu menyinggung mental pemain di tengah tekanan tim yang dihadapi.

Suporter Bobotoh yang menaruh harapan tinggi akan keberhasilan tim kembali meraih gelar juara.

Namun begitu, Hodak mengaku tidak terlalu khawatir akan kondisi mental anak asuhnya.

