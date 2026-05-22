JPNN.com Jabar Olahraga Bojan Hodak Murka Soal Konvoi Juara Sebut Pemain Persib Butuh Fokus Pertandingan

Jumat, 22 Mei 2026 – 12:30 WIB
Pelatih Persib, Bojan Hodak, dan pemain Federico Barba, dalam konferensi pers pralaga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (22/5/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pelatih Persib, Bojan Hodak, geram dengan pernyataan manajemen yang sesumbar melakukan persiapan konvoi Persib juara di JPO Asia Afrika.

Hodak menyayangkan karena menurutnya, perjuangan timnya belum selesai. Masih ada satu pertandingan terakhir melawan Persijap Jepara yang harus diselesaikan pada Sabtu (23/5/2026) sore.

Adapun manajemen melalui Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan, menyampaikan sejumlah rencana persiapan konvoi andaikan Persib meraih gelar juara.

Persiapan mulai dari titik awal konvoi hingga seremonial pengangkatan trofi yang rencananya dilakukan di JPO Asia Afrika pada Minggu (24/5).

"Beberapa hari terakhir saya tidak di sini, tetapi mereka mengirimkannya kepada saya, dan sekarang saya melihat media sosial dan saya mendengarkan omong kosong yang dibicarakan Adhitia tentang konvoi dan ini semua. Dengan, itu sepenuhnya omong kosong, kami belum memenangkan apa pun," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga, Jumat (22/5).

Juru taktik asal Kroasia itu menuturkan, gembar-gembor persiapan konvoi yang dilakukan manajemen justru merusak persiapan dan mengganggu fokus pemain.

Fokus pemain pecah dan mental terbebani karena rencana konvoi yang sudah sesumbar disampaikan manajemen, padahal pertandingan belum dimulai.

Selain itu, situasi ini bisa dimanfaatkan tim lawan untuk termotivasi mengalahkan Persib di kandang.

