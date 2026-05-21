Persib Terancam Tanpa Marc Klok di Laga Penentuan Juara Lawan Persijap

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kapten Persib Bandung Marc Klok harus absen di laga terakhir BRI Super League 2025/26 melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Pemain naturalisasi itu terpaksa tidak bisa tampil dikarenakan kartu kuning yang diterimanya saat menghadapi PSM Makassar, pekan lalu.

Klok mengaku sedih dan kecewa apabila hukuman akumulasi kartu kuning membuatnya benar-benar absen. Apalagi, pertandingan besok adalah penentuan timnya meraih gelar juara BRI Super League untuk yang ketiga kalinya.

Ia pun mengusahakan agar bisa bermain, karena merasa kartu kuning itu tidak adil buatnya. Klok mengajukan banding ke federasi sepak bola Indonesia, PSSI, atas kartu kuning ke tujuh yang diterimanya kemarin.

"Pertama-tama, saya sedih tidak bisa bermain. Saya pikir kartu kuning yang saya dapat itu tidak fair di pertandingan terakhir. Saya cuma mau ambil bola, mereka teriak-teriak sangat tidak baik," kata Klok di Bandung, Kamis (21/5).

"Saya minta untuk banding keputusan ini. Saya sangat sedih, semoga bisa dihapus itu kartu kuning," lanjutnya.

Menurutnya, sebuah kerugian untuknya tidak bisa memainkan laga pamungkas. Sosok kapten itu tidak mau melewatkan atmosfer stadion yang dipastikan dipenuhi puluhan ribu penonton.

Selain itu, laga penentuan ini mempertemukan Persib dengan Persijap, tim promosi yang di putaran pertama berhasil mengalahkan Klok cs dengan skor 2 - 1 di Jepara.