Igor Tolic Blak-blakan soal Ancaman Persijap Jepara Gagalkan Persib Juara

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persijap Jepara bisa jadi ancaman mematikan bagi Persib Bandung yang tinggal selangkah lagi meraih gelar juara BRI Super League 2025/26.

Di putaran pertama, Persib punya pengalaman buruk ketika tampil di Stadion Gelora Bumi Kartini. Marc Klok cum suis harus pulang dengan tangan kosong, seusai kalah dengan skor 1 - 2.

Hampir pulang dengan satu poin, harapan itu pupus, setelah Persijap bisa mencetak gol kemenangan, satu menit sebelum pertandingan berakhir.

Persib Bandung akan kembali berhadapan dengan Persijap di kandang sendiri. Bukan pertandingan biasa, ini akan jadi laga penentu Persib di akhir musim.

Maung Bandung tinggal butuh satu poin lagi untuk mengunci gelar juara ke-3 berturut-turut.

Asisten Pelatih Persib, Igor Tolic mengatakan, timnya sudah menganalisa peta kekuatan Persijap, termasuk kesalahan yang terjadi di putaran pertama.

Kata Igor, kemenangan Persijap kemarin, menandakan mereka adalah tim yang bagus. Meskipun berstatus tim promosi, Persijap mampu membuktikan kelayakannya bersaing di Liga 1.

"Itu hanya menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang bagus. Mereka menunjukkannya di babak terakhir," kata Igor di Bandung, Rabu (20/5/2026).