Igor Tolic Minta Pemain Persib Lupakan Euforia Kemenangan atas PSM

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung mematangkan persiapan menjelang pertandingan terakhir BRI Super League 2025/26 melawan Persijap Jepara.

Laga pekan ke-34 itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5/2026) sore.

Meski hampir dipastikan keluar sebagai kampiun Liga 1, Persib tetap serius menatap pertandingan di akhir pekan nanti.

Asisten Pelatih Persib, Igor Tolic, mengatakan, situasi ruang ganti pemain begitu menyenangkan pascakemenangan di pertandingan sebelumnya melawan PSM Makassar.

Namun, Igor memastikan kini pemain harus langsung fokus. Pemain tidak boleh larut dalam euforia kemenangan, karena masih tersisa satu pertandingan lagi.

"Ini pekan yang normal. Kami sudah melupakan pertandingan sebelumnya. Kami punya tiga sesi latihan. Hari ini pemulihan (recovery), besok latihan menyerang, bertahan, skema bola mati (set pieces), dan kami siap untuk pertandingan tersebut," kata Igor, Rabu (20/5/2026).

Igor menuturkan, perjuangan tim belum selesai. Masih ada 90 menit waktu normal dan injury time yang harus bisa mereka taklukkan.

Demi menjaga fokus pemain, kata Igor, tidak ada lagi pembahasan mengenai perayaan gelar juara, selama pertandingan belum berjalan.