Polrestabes Bandung Kerahkan 2.500 Personel Amankan Lebih dari 100 Titik Nobar Persib vs PSM

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Polrestabes Bandung mengerahkan sebanyak 2.500 personel gabungan untuk mengamankan lebih dari 100 titik nonton bareng (nobar) pertandingan Persib Bandung melawan PSM Makassar pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/2026.

Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, Minggu (17/5/2026), diprediksi tetap menyedot antusiasme tinggi dari Bobotoh di Kota Bandung.

Kepala Bagian Operasi Polrestabes Bandung, Asep Saepudin, mengatakan personel gabungan dari kepolisian, TNI, dan instansi terkait telah disiagakan di berbagai titik pengamanan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

“Kita akan menempatkan personel sama dengan yang kemarin, hampir 2.500 personel kita kerahkan untuk sama-sama mengantisipasi jangan sampai terjadinya keributan seperti di daerah lain,” kata Asep di Bandung, Minggu (17/5).

Menurut dia, lebih dari 100 titik nobar tersebar di berbagai wilayah Kota Bandung. Sejumlah lokasi yang menjadi pusat nobar antara lain Mapolrestabes Bandung dan Graha Persib Bandung.

“Kita juga tempatkan petugas di sana agar suasana aman, nyaman, dan tertib,” ujarnya.

Selain lokasi nobar, kepolisian juga memperketat pengamanan di sejumlah kawasan pusat keramaian yang diperkirakan dipadati Bobotoh usai pertandingan.

Berikut sejumlah kawasan yang menjadi fokus pengamanan aparat: