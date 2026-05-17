Polrestabes Bandung Kerahkan 3.000 Personel Amankan Euforia Bobotoh Saat Persib vs PSM

Minggu, 17 Mei 2026 – 09:30 WIB
Suasana nonton bareng pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta yang dihadiri seribuan Bobotoh di The Park-Pasar Kreatif Jawa Barat, Jalan Pahlawan, Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/jpnn.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Polrestabes Bandung menyiapkan pengamanan besar-besaran untuk mengantisipasi euforia suporter menjelang pertandingan antara Persib Bandung melawan PSM Makassar dalam lanjutan BRI Super League 2025/2026.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion BJ Habibie, Parepare, Minggu (17/5/2026), diprediksi memicu antusiasme tinggi dari Bobotoh meski laga digelar di luar Kota Bandung.

Pasalnya, pertandingan tersebut menjadi salah satu penentu dalam perebutan gelar juara musim ini.

Kabag Ops Polrestabes Bandung, Asep Saepudin, mengatakan pihak kepolisian akan mengerahkan ribuan personel untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama pertandingan berlangsung.

Menurutnya, pola pengamanan yang diterapkan akan serupa dengan laga sebelumnya, termasuk menempatkan petugas di sejumlah titik yang kerap menjadi pusat keramaian Bobotoh.

“Kami akan menempatkan personel sama dengan yang kemarin, hampir 2.500 sampai 3.000 personel dikerahkan untuk sama-sama mengantisipasi jangan sampai terjadi keributan seperti di daerah lain. Alhamdulillah, Bandung kemarin sangat aman,” kata Asep saat dikonfirmasi, Sabtu (16/5/2026).

Sejumlah kawasan yang menjadi fokus pengamanan antara lain Flyover Pasupati, Cikapayang Dago, Taman Balubur, Jalan Ir H Djuanda, hingga pusat Kota Bandung.

Selain itu, polisi juga akan menerapkan sistem pagar betis di beberapa titik rawan kerumunan guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan.

