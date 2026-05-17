Kakang Rudianto: Persib Siap Habis-habisan Lawan PSM Demi Gelar Juara

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persaingan perebutan gelar juara BRI Super League 2025/2026 semakin memanas menjelang akhir musim.

Bek muda Persib Bandung, Kakang Rudianto, menegaskan timnya siap tampil habis-habisan dalam dua laga tersisa demi menjaga peluang meraih trofi juara.

Persib akan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan berikutnya di Stadion BJ Habibie, Parepare, Minggu (17/5/2026) malam.

Pertandingan tersebut menjadi sangat krusial karena Persib saat ini bersaing ketat dengan Borneo FC di papan atas klasemen.

Kedua tim sama-sama mengoleksi 75 poin, sehingga dua pertandingan terakhir musim ini menjadi penentu dalam perebutan gelar juara.

“Ini cukup seru karena poinnya sama. Jadi kami bakal lebih kerja keras di dua pertandingan nanti,” ujar Kakang, Sabtu (16/5/2026).

Pemain bernomor punggung 5 tersebut menilai tekanan dalam perebutan gelar justru menjadi motivasi tambahan bagi skuad Maung Bandung.

Setelah menjalani kompetisi panjang selama satu musim, Persib ingin menutup perjalanan dengan hasil terbaik.