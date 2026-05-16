Persib Siap Tempur Habis-habisan Lawan PSM Makassar di Parepare
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kemenangan menjadi harga mati bagi Persib Bandung saat tandang ke markas PSM Makassar.
Duel panas itu akan digelar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (17/5/2026) pukul 19.00 WIB.
Laga ini menjadi salah satu pertandingan paling krusial bagi Maung Bandung dalam perburuan gelar juara.
Persib saat ini masih bersaing ketat di papan atas klasemen, dan wajib menyapu bersih dua laga sisa jika ingin memastikan trofi juara.
Meski datang dengan kondisi pincang, Persib memastikan tidak akan menurunkan intensitas permainan.
Maung Bandung kehilangan sejumlah sosok penting sekaligus dalam pertandingan nanti.
Pelatih kepala Bojan Hodak dipastikan absen mendampingi tim di pinggir lapangan karena akumulasi kartu kuning.
Dua pilar utama Persib, Federico Barba dan Luciano Guaycochea, juga harus menepi akibat hukuman serupa.
