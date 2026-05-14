Misi Besar Persib di Kandang PSM Makassar, Marc Klok Bicara Mental Juara

Kamis, 14 Mei 2026 – 16:40 WIB
Gelandang Persib, Marc Klok. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung harus bisa menyapu bersih dua laga tersisa di penghujung musim BRI Super League 2025/26, demi mengamankan gelar juara hattrick.

PSM Makassar dan Persijap Jepara adalah tim yang benar-benar akan menentukan nasib Persib.

Sebelum menyelesaikan musim, Persib akan menghadapi PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 di Stadion BJ Habibie Parepare, Minggu (17/5/2026).

Pada putaran pertama, Maung Bandung berhasil mengalahkan Juku Eka dengan skor 1 - 0 berkat gol semata wayang Andrew Jung.

Pasukan Bojan Hodak itu pun punya misi yang sama saat terbang ke Parepare, yakni mengamankan tiga poin.

Gelandang Persib, Marc Klok, mengaku seluruh penggawa antusias menatap musim pertandingan yang hampir selesai. Mereka hanya perlu fokus di dua laga tersisa, dan menyelesaikan satu per satu permainan.

"Ya, sangat excited. Saya pikir, seperti biasa, kami fokus game by game. Jadi pertama lawan Makassar (PSM) dan kemudian Persijap," kata Klok di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (14/5).

Sebagai kapten tim, Klok membakar semangat para pemain. Menurutnya, setiap laga ada yang dipertaruhkan, dan setiap orang dalam tim sudah mengetahui tujuannya.

Persib Bandung memburu hattrick juara BRI Super League 2025/26, Marc Klok tegaskan tim fokus sapu bersih dua laga sisa.
