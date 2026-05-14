Kondisi Terkini Bek Persib Layvin Kurzawa

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bek asing Persib Bandung, Layvin Kurzawa, sempat mengalami masalah di bagian hamstringnya pada pertandingan panas melawan Persija Jakarta di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5/2026).

Pemilik paspor Prancis itu harus ditarik keluar saat baru bermain 18 menit di babak kedua.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengatakan, Kurzawa mengalami cedera ringan hamstring. Anak asuhnya itu kemungkinan absen saat tim tandang ke markas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 BRI Super League 2025/26 di Stadion BJ Habibie Parepare.

"Semua baik, semuanya berlatih kecuali, (Layvin) Kurzawa. Tapi Kurzawa tidak terlalu buruk kondisinya, tapi saya tidak yakin dia akan bermain. Melawan Makassar dia tidak akan bermain," kata Hodak di Bandung, Kamis (14/5).

Menurut Hodak, dia dan berkonsultasi dengan tim dokter mengenai kondisi Kurzawa untuk laga pamungkas di kandang saat melawan Persijap Jepara.

Hodak memperkirakan, eks penggawa Paris Saint-Germain (PSG) itu baru bisa tampil di pertandingan terakhir mereka. Namun begitu, dia baru akan mengabarkannya menjelang laga nanti.

"Untuk pertandingan terakhir, kami belum tahu," singkatnya.

Sementara itu, tim dokter Persib, dr Wira Prasetya mengatakan, cedera yang dialami Layvin Kurzawa tidak buruk dan pemain hanya perlu menjalani pemulihan sementara.