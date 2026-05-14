3 Tokoh Penting Persib Tak Ada Saat Lawan PSM, Haji Umuh Berikan Suntikan Motivasi untuk Pemain

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Umuh Muchtar meminta para pemain persib untuk selalu memiliki sikap pejuang dan opstimistis.

Hal ini disampaik Umuh menyikapi ketiadaan tiga sosok penting Persib saat bertandang ke PSM Makassar dalam pertandingan pekan ke-33 BRI Super League 2025/26.

Tiga sosok penting, yakni pelatih Bojan Hodak, Luciano Guaycochea, dan Federico Barba, harus absen karena akumulasi kartu kuning.

Tim akan tetap didampingi oleh asisten pelatih Igor Tolic yang punya pengalaman mendampingi saat Hodak absen.

"Saya tadi bilang, kalian walaupun Bojan (Hodak) tidak menghadiri langsung di lapangan, Lucho tidak ada, Barba tidak ada, tapi kalian itu bukan cadangan. Semuanya sama. Kalian itu pemain inti. Jadi bukan cadangan, kalian semua ini adalah pemain pilihan," kata Umuh saat ditemui di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), dikutip Kamis (14/5/2026).

Dua legiun asing Persib, Federico Barba dan Lucho pun harus absen. Kedua pemain yang biasanya tampil impresif di lapangan itu bakal digantikan perannya oleh pemain lain.

"Insya Allah semua anak-anak siap, pemain siap untuk bertempur," lanjutnya.

Lebih lanjut, sosok Bos Persib itu juga menyinggung mental juara yang harus dimiliki para pemain. Dua laga tersisa harus bisa di sapu bersih untuk mengunci gelar juara hattrick musim ini.