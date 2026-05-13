JPNN.com Jabar Olahraga Bojan Hodak dan 2 Pilar Inti Absen saat Persib Melawan PSM Makassar

Rabu, 13 Mei 2026 – 16:45 WIB
Pelatih Persib, Bojan Hodak, saat ditemui seusai memimpin sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (13/5/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

Juru racik Persib Bandung, Bojan Hodak, harus absen mendampingi saat timnya tandang ke markas PSM Makassar dalam pertandingan pekan ke-33 BRI Super League 2025/26, Minggu (17/5/2026) malam.

Hodak absen dikarenakan akumulasi kartu kuning yang diterimanya saat Persib melawan Persija Jakarta pada duel el Clasico Indonesia, pekan kemarin.

Tak hanya pelatih, tim berjuluk Maung Bandung itu juga tidak bisa diperkuat dua legiun asing yakni Luciano Guaycochea dan Federico Barba, dalam laga yang digelar di Stadion BJ Habibie Parepare itu.

Namun begitu, pelatih asal Kroasia itu tidak khawatir dan sudah menyiapkan penggantinya.

"Memang tanpa Barba dan Lucho, tapi kami punya 22 pemain dan mereka harus menunjukkan performa yang terbaik," kata Hodak saat ditemui seusai memimpin sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (13/5).

Saat berhadapan dengan Juku Eka--julukan PSM--Hodak menyerahkan tugasnya kepada asisten pelatih, Igor Tolic.

Igor bakal mendampingi di pinggir lapangan saat anak asuhnya berjuang memperebutkan tiga poin lagi.

