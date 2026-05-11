Gedung Sate Direvitalisasi, Dedi Mulyadi Sebut Perayaan Persib Tak Harus Selalu di Kota Bandung

Senin, 11 Mei 2026 – 18:00 WIB
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ditemui di Kantor Bank Indonesia Jawa Barat, Jalan Braga, Kota Bandung, Senin (11/5/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung tengah dalam perburuan gelar juara hattrick BRI Super League 2025/26.

Setelah mengalahkan Persija Jakarta 2 - 1, Persib masih harus menyelesaikan dua laga tersisa untuk memuluskan langkahnya meraih gelar juara.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan, andaikan Persib kembali meraih juara, pihaknya menyiapkan beberapa tempat yang bisa dipakai untuk pawai juara.

Dalam perayaan juara dua tahun berturut-turut, Gedung Sate dipakai sebagai titik akhir konvoi Persib juara. Namun, saat ini kondisinya Gedung Sate sedang direvitalisasi dan ditutup untuk umum.

Namun begitu, Dedi memastikan Gedung Sate bisa tetap dipakai untuk konvoi.

"Di mana saja (lokasi konvoi) Gubernur Jawa Barat terbuka. (Di Gedung Sate) Bisa, nanti kami manfaatkan space," kata Dedi ditemui di Bank Indonesia Jabar, Jalan Braga, Kota Bandung, Senin (11/5/2026).

Selain Gedung Sate, Dedi juga membuka ruang konvoi bisa dilaksanakan di luar kota Bandung, tetapi harapannya perayaan tetap dipusatkan di Bandung.

"Pasti penginnya di Bandung, kan namanya Persib Bandung. Masa Bandung, perayaannya di luar Bandung," ujarnya.

