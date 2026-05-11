Adam Alis Bicara Kunci Kebangkitan Persib Bandung saat Hajar Persija Jakarta 2 - 1

Senin, 11 Mei 2026 – 11:50 WIB
Gelandang Persib, Adam Alis, melakukan selebrasi seusai mencetak gol ke gawang Persija Jakarta di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5/2026). Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gelandang Persib, Adam Alis, menjadi penentu kemenangan timnya atas tuan rumah Persija Jakarta dalam derbi pekan ke-32 BRI Super League 2025/26.

Dua gol diborong Adam Alis di menit 28' dan 37', sekaligus membuat skor akhir pertandingan berubah menjadi 2-1 untuk kemenangan tim tamu Persib.

Sebelumnya, Persib sempat tertinggal 0-1 dari gol Persija yang dibuat oleh Alaaeddine Ajaraie menit 20'.

Delapan menit kemudian, Adam Alis mencetak gol penyeimbang yang disusul gol keduanya.

Adam mengatakan, masalah timnya sebelum dia bisa mencetak gol adalah gempuran terus menerus dari Persija, yang membuat pemain kelelahan.

Namun, tim bisa membalikkan keadaan dan Adam mencetak brace penentu kemenangan.

"Pertandingan yang cukup berat, di babak pertama kami sangat kelelahan, dan kami sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikkan kedudukan," kata Adam, Senin (11/5/2026). 

Pemain kelahiran Jakarta itu punya memori baik saat tampil di Stadion Segiri.

