Doa Ketum Viking Seusai Persib Bungkam Persija 2-1: Semoga Borneo FC Terpeleset

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Kemenangan penting Persib Bandung atas Persija Jakarta disambut optimisme penuh oleh Bobotoh.

Maung Bandung sukses mengamankan tiga poin usai menundukkan Persija Jakarta dengan skor 2-1 dalam duel el Classicio Indonesia di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5/2026).

Hasil ini membuat Persib tetap kokoh di puncak klasemen sementara dengan koleksi 75 poin, sekaligus menjaga asa besar meraih gelar juara musim ini.

Ketua Umum Viking Persib Club, Tobias Ginanjar, menyebut kemenangan tersebut menjadi modal sangat penting dalam perjalanan Persib menuju tangga juara.

Ia pun berharap pesaing terdekat Persib, Borneo FC Samarinda tergelincir.

Borneo sendiri baru akan memainkan pertandingan menghadapi tuan rumah Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta pada Senin (11/5).

"Alhamdulillah tinggal dua step (pertandingan) lagi, insyaallah (juara). Mudah-mudahan besok Borneo FC tergelincir jadi kita bisa memastikan juara di Makassar," kata Tobias ditemui seusai mengikuti kegiatan nobar Persija vs Persib di The Park - Pasar Kreatif Bandung, Jalan Pahlawan, Kota Bandung.

Menurutnya, kemenangan atas Persija menunjukkan kematangan permainan Persib dalam menghadapi laga besar.