Persib Taklukkan Persija 2 - 1, Kapolda Jabar Persilakan Bobotoh Rayakan Kemenangan, Tetapi....

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Pertandingan el Clasico Indonesia antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung, berhasil dimenangkan tim tamu, Maung Bandung.

Persib membungkam Persija dengan skor 2 -1 berkat brace yang dibuat oleh Adam Alis menit 28' dan 37', sedangkan gol Persija dicetak oleh Alaaeddine Ajaraie menit 20.

Kemenangan ini menjaga kans juara Persib yang sudah di depan mata.

Dengan hasil ini pun Maung Bandung kokoh di puncak klasemen dengan raihan 75 poin.

Bobotoh yng menyaksikan pertandingan ini pun bersorak sorai.

Mereka berbahagia karena klub kesayangannya bisa mengalahkan rival abadinya dalam duel big match pekan ke-32 Super League 2025/26.

Salah satunya terpantau di kawasan The Park - Pasar Kreatif Jawa Barat, Kota Bandung.

Seribuan Bobotoh dari komunitas Viking Persib Club (VPC) berpesta seusai wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan