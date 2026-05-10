Athlon Sentul Resmi Dibuka, Hadirkan Fasilitas Pickleball dan Badminton Modern di Kawasan Sentul

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Jungleland Theme Park kini memiliki destinasi olahraga baru dengan hadirnya Athlon Sentul yang resmi dibuka pada Sabtu, 10 Mei 2026.

Fasilitas olahraga ini menghadirkan lapangan pickleball dan badminton dalam satu kawasan yang dirancang menjadi ruang aktivitas olahraga sekaligus tempat berkumpul berbagai komunitas.

Peresmian Athlon Sentul dilakukan langsung oleh Direktur Utama PT Bakrieland Development Tbk, Resza Adikreshna.

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Umum Indonesia Pickleball Federation Harlin E. Rahardjo, pengurus IPF Kabupaten dan Kota Bogor, perwakilan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bogor, serta Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kabupaten Bogor.

"Dalam rangka grand opening, Athlon Sentul menggelar turnamen antar komunitas pickleball se-Jabodetabek yang diikuti delapan komunitas," kata Resza Adikreshna, Minggu (10/5).

Kompetisi tersebut menggunakan format pertandingan beregu dengan kategori Women’s Doubles, Men’s Doubles, dan Mixed Doubles yang dimainkan secara bergantian dalam satu rangkaian pertandingan.

"Turnamen ini digelar sebagai ajang kompetisi sekaligus mempererat hubungan antar komunitas pickleball di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya," jelasnya.

Selain kegiatan olahraga, acara pembukaan juga diisi dengan santunan kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian sosial Athlon Sentul terhadap lingkungan sekitar.