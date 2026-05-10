Bojan Hodak: Persib vs Persija Jadi Derbi Terbesar dan Tersengit di Asia Tenggara

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib, Bojan Hodak menyatakan pertandingan melawan Persija Jakarta adalah derbi terbesar di Asia Tenggara.

Maka dari itu, tidak heran duel klasik yang berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, sore nanti itu bakal menyedot seluruh perhatian pencinta sepak bola Indonesia.

Big match pekan ke-32 Super League 2025/26 itu pun tak bisa diprediksi pemenangnya. Keduanya sama-sama punya rekor bagus saat bertemu.

"Ini adalah pertandingan derbi, ini pertandingan terbesar di Asia Tenggara, jadi dalam pertandingan seperti ini tidak ada tim yang difavoritkan, tidak ada yang ingin kalah," kata Hodak.

Bagi Hodak ini adalah big match ke tiganya selama menangani Maung Bandung. Dia sudah mengerti sepenting apa arti kemenangan saat tanding melawan Macan Kemayoran--julukan Persija.

Dia pun memprediksi laga sore nanti akan berjalan sengit. Kedua tim akan tampil ngotot demi kemenangan yang sama-sama mereka incar.

Apalagi, Persib yang berstatus tim tamu itu ingin memberikan kemenangan buat Bobotoh yang tak bisa hadir di Stadion Segiri, Samarinda.

"Saya memperkirakan pertandingan yang sengit. Namun saya berharap pada akhirnya kami bisa pulang dengan hasil yang positif," tuturnya.