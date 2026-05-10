Tensi Tinggi Duel Persija vs Persib, Mauricio Souza Minta Pemain Saling Menghormati

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Pertandingan yang sengit diprediksi akan terjadi dalam el Clasico Indonesia antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5/2026) sore.

Duel sarat gengsi ini selalu menarik untuk disaksikan, sebab rivalitas antarkedua tim sudah terjadi sejak lama.

Pelatih Persija, Mauricio Souza, mengetahui sepenting apa kemenangan dalam pertandingan sore nanti.

Musim lalu, Souza sudah pernah merasakan laga pertai besar ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), dan anak asuhnya harus menyerah 0 - 1 di sana.

Kini, mereka datang dengan tekad yang besar, yakni membalas kekalahan di putaran pertama.

"Ini adalah pertandingan klasik dan semua orang sudah tahu rivalitas yang ada," kata Souza.

Di sisi lain, Souza juga berharap pertandingan bisa berjalan lancar dan tanpa kendala. Pun begitu dengan para pemain kedua tim yang bisa saling menghormati di atas lapangan

Rivalitas hanya terjadi saat bertanding, dan di luar lapangan semua harus kembali menjadi saudara.