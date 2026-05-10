JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Tensi Tinggi Duel Persija vs Persib, Mauricio Souza Minta Pemain Saling Menghormati

Tensi Tinggi Duel Persija vs Persib, Mauricio Souza Minta Pemain Saling Menghormati

Minggu, 10 Mei 2026 – 12:00 WIB
Tensi Tinggi Duel Persija vs Persib, Mauricio Souza Minta Pemain Saling Menghormati - JPNN.com Jabar
Pelatih Persija Mauricio Souza (kiri) dalam sesi konferensi pers daring jelang duel big match lawan Persib Bandung, Sabtu (10/1/2026). Foto: doc. Persija

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Pertandingan yang sengit diprediksi akan terjadi dalam el Clasico Indonesia antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5/2026) sore.

Duel sarat gengsi ini selalu menarik untuk disaksikan, sebab rivalitas antarkedua tim sudah terjadi sejak lama.

Pelatih Persija, Mauricio Souza, mengetahui sepenting apa kemenangan dalam pertandingan sore nanti.

Baca Juga:

Musim lalu, Souza sudah pernah merasakan laga pertai besar ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), dan anak asuhnya harus menyerah 0 - 1 di sana.

Kini, mereka datang dengan tekad yang besar, yakni membalas kekalahan di putaran pertama.

"Ini adalah pertandingan klasik dan semua orang sudah tahu rivalitas yang ada," kata Souza.

Baca Juga:

Di sisi lain, Souza juga berharap pertandingan bisa berjalan lancar dan tanpa kendala. Pun begitu dengan para pemain kedua tim yang bisa saling menghormati di atas lapangan

Rivalitas hanya terjadi saat bertanding, dan di luar lapangan semua harus kembali menjadi saudara.

Pelatih Persija, Mauricio Souza berharap laga panas melawan Persib Bandung berjalan lancar dan kedua tim bisa saling menghargai.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persija macan kemayoran persija jakarta el clasico indonesia pelatih persija mauricio souza duel bigmatch stadion segiri persija vs persib big match liga 1

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU