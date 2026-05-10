JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Persib Bandung Bawa 23 Pemain ke Samarinda, Ramon Tanque Absen Lawan Persija

Persib Bandung Bawa 23 Pemain ke Samarinda, Ramon Tanque Absen Lawan Persija

Minggu, 10 Mei 2026 – 09:00 WIB
Persib Bandung Bawa 23 Pemain ke Samarinda, Ramon Tanque Absen Lawan Persija - JPNN.com Jabar
Striker Persib Ramon Tanque. Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung harus bisa mengalahkan Persija Jakarta dalam duel panas pekan ke-32 BRI Super League 2025/26 tanpa striker, Ramon Tanque.

Legiun asing asal Brasil itu mengalami masalah kesehatan menjelang pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5/2026) sore.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengatakan, dia sudah menyiapkan pengganti Ramon Tanque dalam duel bertajuk el Clasico Indonesia itu.

Baca Juga:

Sejumlah penyerang, seperti Andrew Jung, Sergio Castel, dan Uilliam Barros jadi opsinya

"Semua pemain fit, kecuali Ramon. Ramon merasa sakit setelah pertandingan terakhir, jadi kami tidak ingin mengambil risiko," kata Hodak.

Menurutnya, kondisi kesehatan pemain selalu dipantau oleh tim medis, dan pemain yang sudah mengemas delapan gol itu dipastikan siap untuk laga berikutnya melawan PSM Makassar.

Baca Juga:

"Pemain harus fit 100 persen, tetapi dia akan siap untuk pertandingan berikutnya. Selain dia, semua orang ada di sini dan mereka siap," tuturnya.

Total ada 23 pemain yang diboyong Bojan Hodak dalam perjalanannya ke Kalimantan Timur itu.

Persib Bandung tampil tanpa kekuatan striker asing Ramon Tanque saat melawan Persija Jakarta. Pelatih Bojan Hodak ungkap alasannya.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib pelatih persib el clasico indonesia bojan hodak striker persib stadion segiri persija vs persib ramon tanque bri super league big match liga 1

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU