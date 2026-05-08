Pesan Penting Kapolda Jabar untuk Masyarakat Andai Persib Juara Lagi

Jumat, 08 Mei 2026 – 19:00 WIB
Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan. Foto: doc. Humas Polda Jabar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan, meminta kepada seluruh suporter Bobotoh Persib untuk tertib dan menjaga kondusivitas menjelang berakhirnya kompetisi BRI Super League 2025/26.

Adapun, Persib Bandung saat ini sedang dalam perburuan hattrick gelar juara. Tim asuhan Bojan Hodak ada puncak klasemen dengan nilai 72 poin.

Pertandingan terdekat, Persib bakal menghadapi rival abadinya, Persija Jakarta, dalam duel bertajuk el Clasico Indonesia. Laga yang berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda itu akan jadi langkah penentu Maung di musim sekarang.

Dalam pesannya, Rudi meminta bantuan pada Bobotoh untuk menjaga kondusivitas. Tidak euforia berlebihan, sebelum gelar juara sudah di tangan. Pun begitu, apabila skuad Maung Bandung bisa mengalahkan Persija.

"Kita mau pawai lagi ya, amin. Mudah-mudahan itu terulang kembali. Kita senang bergembira. Jangan kita menciptakan suasana yang nggak kondusif," kata Rudi di Bandung, Jumat (8/5/2026).

Setelah menghadapi Persija, Persib masih menyisakan dua pertandingan lagi. Tandang ke PSM Makassar (17 Mei) dan menjamu Persijap Jepara (23 Mei).

Laga kandang terakhir Persib itu pun diprediksi akan menyedot perhatian ribuan Bobotoh. Terlebih pertandingan akan berlangsung di akhir pekan, Sabtu.

Untuk mengakhiri musim dengan manis, jenderal bintang dua itu meminta Bobotoh dan masyarakat Jawa Barat untuk mendukung Persib meraih gelar juara, dan menjaga kondusivitas.

