Menjelang Persija vs Persib, Bojan Hodak: 3 Tahun Kami Tak Pernah Kalah

Jumat, 08 Mei 2026 – 16:00 WIB
Pelatih Persib, Bojan Hodak. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung mewaspadai misi balas dendam Persija Jakarta yang tak mampu menang di putaran pertama BRI Super Leaggue 2025/26.

Duel klasik pekan ke-32 itu akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, pada Minggu (10/5/2026) kick-off pukul 15.30 WIB.

Pada putaran pertama, Maung Bandung berhasil mengalahkan Macan Kemayoran dengan skor tipis 1 - 0. Gol semata wayang Beckham Putra di menit ke-5, membuat Persija pulang ke Jakarta dengan tertunduk.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, megatakan, Persija adalah tim yang bagus dan selalu sulit untuk bisa mengalahkan mereka. Musim ini, skuad asuhan Mauricio Souza itu jor-joran dalam belanja pemain.

Cyrus Margono, Jordi Amat, Shayne Pattynama, Mauro Zijlstra, hingga Jean Mota, adalah pemain yang dibeli Persija di awal musim.

"Persija adalah tim yang bagus. Mereka belanja paling banyak dan mengeluarkan banyak uang," kata Hodak, Jumat (8/5).

Namun sayang, pembelian jor-joran Persija masih belum mampu mengangkat performa Rizky Ridho cum suis. Mereka ada di peringkat ke-3 dengan nilai 65 poin.

Berdasarkan hitung-hitungan, cukup mustahil Persija bisa menyusul Persib yang sudah mengumpulkan 72 poin.

Dengan hasil yang Persija raih, Hodak meyakini, Macan Kemayoran bakal habis-habisan saat melawan mereka akhir pekan nanti.

