Pemain Asing Persib Terpukau Dukungan Puluhan Ribu Bobotoh Menjelang Duel Kontra Persija

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Puluhan ribu suporter Bobotoh, pada Kamis (7/5/2026) pagi, memenuhi tribune penonton di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Kedatangan Bobotoh itu penuh misi, yakni memberi dukungan kepada para pemain Persib menjelang duel big match melawan Persija Jakarta.

Pada pertandingan yang digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Bobotoh tak bisa memberi dukungan secara langsung. Mereka terhalang regulasi I.League yang masih melarang suporter untuk away.

Tak patah arang, Bobotoh yang bergabung dalam beberapa komunitas suporter itu memilih datang ke stadion seusai tim menyelesaikan sesi latihan.

(Skuad Persib mendatangi tribune utara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (7/5/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com)

Baca Juga: Bos Persib Minta Pemain Bawa Pulang Kemenangan dari Samarinda

Skuad Persib akan terbang ke Samarinda pada Jumat (8/5) pagi. Perjalanan udara selama 2,5 jam, bakal mengantarkan Marc Klok cum suis pada pertandingan sarat gengsi itu.

Flare hingga petasan memenuhi area stadion. Selama hampir satu jam, puluhan ribu orang itu tidak berhenti menyanyikan chant-chant dan juga teriakan penyemangat.