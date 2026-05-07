Bos Persib Minta Pemain Bawa Pulang Kemenangan dari Samarinda

Kamis, 07 Mei 2026 – 17:30 WIB
Skuad Persib Bandung foto bersama seusai menerima dukungan langsung dari Bobotoh yang datang ke stadion menjelang duel big match melawan Persija Jakarta, Kamis (7/5/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar, menegaskan, laga final sesungguhnya adalah ketika Persib melawan Persija Jakarta dalam duel big match pekan ke-32 BRI Super League 2025/26. 

Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Segiri, Samarinda pada Minggu (10/5/2026) kick-off pukul 15.30 WIB, tanpa kehadiran Bobotoh. 

Umuh mengatakan, menang melawan Persija dipastikan akan meningkatkan kepercayaan diri tim menjelang berakhirnya musim ini. Setelah melawan Macan Kemayoran, Persib masih harus menghadapi PSM Makassar dan Persijap Jepara. 

Apabila tiga laga sisa itu bisa ditaklukkan Persib tanpa hasil imbang, maka gelar juara dipastikan kembali diraih Maung Bandung. 

"Yang paling penting besok dengan Persija dulu menang. Saya itu fokus dengan semua pemain, saya minta kepada mereka, kamu tidak ada yang harus diragukan, tidak ada yang harus kita takutkan," kata Umuh saat ditemui di Bandung, Kamis (7/5/2026). 

Menurut Umuh, Persib sempat percaya diri bisa bermain di Jakarta saat menantang Persija. Namun sayang, keinginannya pupus. 

Dengan alasan klasik pengamanan, venue pertandingan dipindahkan ke luar Pulau Jawa. 

"Kemarin rencana di Jakarta saya sudah pasang badan, semua oke, semua harus siap nanti untuk main di Jakarta. Akhirnya sekarang kan pindah, pindah pun terlalu jauh, ini aneh," ungkapnya. 

