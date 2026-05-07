Pemindahan Venue Persija vs Persib, Marc Klok: Ini Lucu, Samarinda Panas

Kamis, 07 Mei 2026 – 15:00 WIB
Kapten Persib, Marc Klok. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pertandingan el Clasico Indonesia antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung resmi dipindahkan ke Stadion Segiri, Samarinda, pada Minggu (10/5/2026) sore.

Sebelumnya, PSSI sempat memberi lampu hijau izin pemakaian Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta untuk duel big match pekan ke-32 itu, tetapi penyelenggara urung menggunakannya.

Mempertimbangkan faktor keamanan, I.League memilih stadion di luar Pulau Jawa sebagai venue pertandingan itu.

Gelandang sekaligus kapten Persib, Marc Klok, mengaku tidak habis pikir dengan keputusan memindahkan venue pertandingan di luar Jakarta.

Namun, dia dan rekan-rekannya siap tampil maksimal di mana pun lokasi bermain.

"Apa yang mau saya bilang lucu, tapi di mana pun kita main ya harus menang," kata Klok di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (7/5).

Menurut Klok, seluruh pemain sebenarnya sangat menantikan laga ini bisa berlangsung di Jakarta.

"Mungkin tidak ideal karena semua pemain ingin main di GBK dan rasa atmosfer ingin main di Jakarta, lebih dekat juga," ujarnya.

Begini respons kapten Persib, Marc Klok, soal pemindahan venue pertandingan melawan Persija Jakarta ke Stadion Segiri, Samarinda.
