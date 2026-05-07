GBLA Bergemuruh! Bobotoh Kobarkan Semangat Persib Menjelang Lawan Persija
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Puluhan ribu Bobotoh datang memberi dukungan secara langsung kepada Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (7/5/2026).
Kedatangan Bobotoh ini untuk menyampaikan dukungan kepada skuad Persib yang akan bertanding melawan Persija Jakarta dalam duel big match pekan ke-32 BRI Super League 2025/26.
El Clasico Indonesia itu akan digelar di Stadion Segiri, Samarinda, pada Minggu (10/5/2026) sore.
Pantauan di lokasi, puluhan ribu Bobotoh itu sudah memadati area stadion sejak pukul 08.30 WIB.
Hari ini, jadwal latihan taktikal tim menjelang pertandingan, dan suporter baru diperkenankan masuk ke dalam stadion setelah sesi selesai pukul 09.30 WIB.
Komunitas suporter mulai memenuhi setiap tribune penonton stadion.
Selama hampir satu jam, mereka tidak berhenti bernyanyi, menyanyikan chant-chant penyemangat yang biasa dibawakan saat main di kandang.
Di hadapan suporter, Kapten Persib, Marc Klok, menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan yang diberikan Bobotoh kepada mereka.
