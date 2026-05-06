Respons Bojan Hodak Soal Pemindahan Laga Persib vs Persija

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung merespons pemindahan venue pertandingan bertajuk el Clasico Indonesia melawan Persija Jakarta yang semula digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

I.League memutuskan, venue duel sengit itu berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, dengan mempertimbangkan faktor keamanan bagi kedua belah tim.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengaku tidak mempermasalahkan soal lokasi pertandingan. Hanya saja, dia lebih suka apabila dilakukan di kandang lawan sebagai tuan rumah.

Bermain di rumah lawan, kata Hodak, berdampak pada atmosfer pertandingan. Apalagi pertandingan antara Persija melawan Persib selalu menyedot perhatian seluruh pihak.

Rivalitas The Jakmania dengan Bobotoh yang sudah berlangsung sejak lama, menjadi daya tarik dari laga pekan ke-32 BRI Super League 2025/26 ini.

"Bagi saya, saya selalu suka bermain di depan suporter, seperti yang pernah saya katakan, bahkan jika itu suporter lawan dan meskipun mereka menghina Anda, tapi Anda bisa merasakan atmosfer sepak bola," kata Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (6/5/2026).

Di sisi lain, juru taktik asal Kroasia itu mengerti tensi tinggi pertandingan dan suporter, jadi faktor lain yang perlu dipikirkan pihak keamanan dan panitia penyelenggara.

"Saya mengerti kekhawatiran pihak kepolisian, jadi saya tidak bisa mengubah hal itu. Itu bukan wewenang saya," ucap dia.