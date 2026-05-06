Duel Big Match Persija vs Persib Resmi Pindah ke Segiri Samarinda

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Direktur I.League, Ferry Paulus resmi mengumumkan pemindahan venue pertandingan el Clasico Indonesia, antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung.

Duel big match pekan ke-31 BRI Super League 2025/26 itu dipastikan dilaksanakan di Stadion Segiri, Samarinda, pada Minggu (10/5/2026) pukul 15.30 WIB.

Ferry mengatakan, setelah berkoordinasi dengan pihak keamanan, PSSI, dan penyelenggara, ILeague memutuskan untuk memindahkan venue pertandingan dari yang sebelumnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Selain karena faktor keamanan, banyaknya agenda di luar olahraga di Jakarta, membuat pihaknya harus memindahkan lokasi pertandingan.

"Liga memiliki keinginan untuk bisa digelar di daerahnya masing-masing, tapi seperti diketahui, bahwa Mei adalah bulan yang banyak sekali agenda-agenda yang tentunya dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang di luar, daripada kewenangan atau keinginan insan sepak bola," kata Ferry, Rabu (6/5/2026).

Ferry mengungkapkan, rivalitas antara Persib dengan Persija selalu tinggi saat bertemu. Maka dari itu, pertandingan tetap harus dilaksanakan sesuai jadwal awal, tetapi lokasi yang berubah.

"Liga punya tanggung jawab untuk tetap digelar, mengingat setelah agenda ini akan banyak agenda-agenda yang jauh lebih besar, daripada kompetisi liga itu sendiri," ujarnya.

"Sehingga pertandingan yang sarat rivalitas ini harus tetap digelar dan tidak bisa dipindahkan waktunya," sambungnya.